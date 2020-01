HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Peter Altmaier (CDU), Bundeswirtschaftsminister: "Deutschland befindet sich seit nunmehr über zehn Jahren in einem ununterbrochenen wirtschaftlichen Aufschwung. Es ist der längste Aufschwung seit der Wiedervereinigung. Und darüber hinaus der längste Aufschwung seit 1966. Seit mehr als einem halben Jahrhundert. In dieser Zeit sind der Wohlstand und die wirtschaftliche Stärke unseres Landes gewachsen, Löhne und Renten sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Die öffentlichen Finanzen wurden konsolidiert, und die Spielräume für Zukunftsinvestitionen in Bildung, Forschung, in Gesundheit, in Umwelt- und in Klimaschutz sind gleichwohl deutlich gewachsen. Kaum ein anderes großes Land in Europa kann auf eine ähnliche Erfolgsgeschichte zurückblicken. Und dass dieser Erfolg möglich war und ist, verdanken wir den hart arbeitenden Beschäftigten in über 45 Millionen Beschäftigungsverhältnissen. Und ich möchte den Pessimisten und den Schlechtrednern, von denen es auch in diesem Haus eine ganze Reihe gibt, die im letzten Jahr bei jeder Debatte die Rezession an die Wand gemalt haben und so getan haben, als sei die gesamte deutsche Wirtschaft vom Scheitern bedroht sagen, sie haben damit den Interessen unseres Landes geschadet. Wir sollten unsere Stärken herausstellen, und wir sollten unser Licht nicht unter den Scheffel stellen."