HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Peter Altmaier (CDU), Bundeswirtschaftsminister: "Dass ich heute vor Ihnen stehe, um mit dem Kraftpaket für Deutschland das größte Konjunkturprogramm vorzustellen, was es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland jemals gegeben hat, das verdanke ich Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes. Denn wir sind durch die Corona-Pandemie, durch die gesundheitliche Herausforderung, besser gekommen als viele andere Länder um uns herum und weltweit. Es bedeutet aber auch eine große Verantwortung für uns, die Politik, dass wir Ihre Erwartungen nicht enttäuschen und dass wir dazu beitragen, dass wir auch die nächste große Herausforderung bestehen, nämlich aus der größten Wirtschaftskrise unseres Landes einen Aufschwung zu machen, an dessen Ende Deutschland stärker dasteht als zuvor. Deshalb setzen wir einen Stabilitätsanker im Sturm, und wir helfen vor allen Dingen dem Mittelstand, den vielen Handwerkern, den Freiberuflern, ihren Gesellen und den Angestellten in dieser Krise. Wir wollen stabilisieren. Wir wollen aber auch modernisieren, und wir wollen mobilisieren. Wir wollen die schöpferischen Kräfte unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft zum Tragen bringen. Wir wollen dafür sorgen, dass investiert und konsumiert werden kann. Und deshalb machen wir mit diesem Programm ein kluges, durchdachtes, in sich schlüssiges Konzept, das wir Ihnen anbieten und mit dem wir glauben, dass sozial gerecht ein Aufschwung für alle in Deutschland möglich sein wird."