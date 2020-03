HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESWIRTSCHAFTSMINISTER PETER ALTMAIER (CDU): "Das wir schwerwiegende wirtschaftliche Auswirkungen jetzt schon spüren durch eine große Zunahme von Kurzarbeit, das ist von niemandem bestritten. Und dass die Häufung von Effekten, die durch mangelnde Nachfrage, aber auch durch mangelnde Angebote, weil es an Vorprodukten fehlt, weil es Krankenstände gibt, sich kumuliert. Das alles wird dazu führen, dass die wirtschaftlichen Einbußen wahrscheinlich höher sein werden als in der letzten Wirtschaftskrise, in der Banken- und Börsenkrise. Ich sage wahrscheinlich, weil es niemand so genau wissen kann. [...] Wir haben für die Bundesregierung klar gemacht, dass wir unser Maßnahmenpaket als den ersten Schritt ansehen. Dass wir wissen, dass die zeitliche Umsetzung kritisch ist. Das heißt, wir wollen erreichen, dass die Hilfen möglichst schnell zur Verfügung stehen, um das Wegbrechen von Strukturen, das Wegbrechen von Arbeitsplätzen, zu verhindern."