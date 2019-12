Bundeswirtschafsminister Peter Altmaier (CDU) am Montag in Berlin: "Das ist ein großer Durchbruch, für den wir hart gearbeitet haben, auf dem wir lange gewartet haben. Und es ist das Signal, dass die Batteriezellindustrie, die Batteriezellfertigung nach Europa zurückkehrt, dass wir die Chance haben, in einem Schlüsselbereich der Zukunft für die Mobilität, aber nicht nur dort, eine führende Rolle zu spielen und tausende von Arbeitsplätzen in den nächsten Jahren neu in Europa zu schaffen. Wir wollen Batteriezellen 'Made in Germany'." // "Wir wollen, dass in Deutschland und Europa die besten, die nachhaltigsten, die umweltfreundlichsten, die leistungsfähigsten Batteriezellen gebaut werden. Dazu haben wir zwei sogenannte IPCEIs ("Important Projects of Common European Interest"). Das sind wichtige Projekte gemeinsamen europäischen Interesses. Und das erste ist heute von der EU-Kommission genehmigt worden." // "Wir werden, davon bin ich überzeugt, bereits in wenigen Jahren - wir werden dazu in dieser Woche noch Näheres hören - in Deutschland die erste industrielle Fertigung von Batteriezellen mit mehreren tausend Arbeitsplätzen erleben. Das sichert nicht nur bestehende Arbeitsplätze, das schafft neue Arbeitsplätze. Das bringt eine Wertschöpfungskette zu uns nach Europa zurück."