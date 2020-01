HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Peter Altmaier, Bundeswirtschaftsminister: "Heute findet gleichzeitig eine Zäsur statt in der Geschichte der europäischen Integration der letzten 50 Jahre, nämlich der Brexit, der Austritt Großbritanniens aus der EU. Wir waren uns einig, dass dies eine große Chance auch bietet, bei allem, bei aller Wehmut, die man empfindet, eine große Chance bietet, die Europäische Union zu stärken und zu reformieren. Und deshalb sind wir umso mehr an einer engen Zusammenarbeit interessiert. Es war möglich, einen harten Brexit zum 1. Februar zu verhindern. Wir haben jetzt die Chance, dass das Wirtschaftswachstum in Europa dadurch nicht beeinträchtigt wird. Und wir werden gemeinsam mit dem Verhandlungsführer Michel Barnier gemeinsam mit der Kommission alles tun, um die weiteren Verhandlungen bis zum Ende des Jahres mit dem Vereinigten Königreich zu einem positiven Ergebnis zu bringen. Und alle meine Gespräche, die ich in den letzten Wochen in Brüssel, aber auch in verschiedenen Hauptstädten geführt habe, zeigen mir, dass es die Bereitschaft gibt, einen neuen Anlauf zu machen, um die politische und die ökonomische Position Europas in der Welt zu stärken. Das alles überzeugt mich, dass wir trotz dieses schmerzlichen Verlustes auch große Chancen vor uns haben."