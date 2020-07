HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Peter Altmaier (CDU), Bundeswirtschaftsminister: "Die Einigung von Brüssel, der Durchbruch am frühen Morgen, ist eine gute Nachricht für Millionen von Menschen in Deutschland und darüber hinaus in ganz Europa. Es ist gelungen, eine Einigung zu erzielen, die dafür sorgen wird, dass es vielen Menschen leichter wird, die Krise zu überstehen, und dass der Aufschwung schneller stattfinden wird, als dies andernfalls der Fall gewesen wäre. Und ich bin überzeugt, dass wir mit der Umsetzung dieses Programms im Jahre 20 21 und 22 einen nachhaltigen Aufschwung erleben werden. Die Europäische Union ist weltweit der einzige Fall, wo es gelungen ist, dass über Ländergrenzen hinweg Solidarität organisiert wird. Weil alle Beteiligten verstanden haben, dass diese Solidarität auch im Interesse der eigenen Bürgerinnen und Bürgern richtig und notwendig ist. Wir leben in einem vielfältig miteinander verflochtenen Markt. Unsere europäischen Nachbarn sind unsere wichtigsten Exportmärkte. Unsere Waren werden dort gekauft, und wir produzieren unsere Waren mit Produkten und Zulieferteile aus diesen Ländern. Und deshalb ist es richtig, den Binnenmarkt zu stärken. Wir werden in der deutschen Präsidentschaft jetzt dafür Sorge zu tragen haben, dass diese Programmpunkte umgesetzt werden, dass sie schnell und effizient umgesetzt werden können."