HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Peter Altmaier (CDU), Bundeswirtschaftsminister: "Das ist ein Durchbruch für deutlich mehr Klimaschutz in Deutschland. Wir werden durch die Abschaltung, die sukzessive Abschaltung aller Braun- und Steinkohlekraftwerke über einen Zeitraum von etwa 15 Jahren, plus minus eins oder zwei, ein Drittel aller CO2-Emissionen in Deutschland beenden. Wir werden damit auch den Erfolg der Energiewende sicherstellen können. Und wir wollen gleichzeitig, dass die Menschen in den betroffenen Regionen eine neue Chance haben, dass eine neue wirtschaftliche Dynamik entsteht. Das erfordert eine gesamtstaatliche und gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung, mit der wir in diesem Gesetzentwurf und im Strukturstärkungsgesetz die Weichen gestellt haben. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten, so wie es in diesem Entwurf vorgesehen ist, die ältesten Braunkohlekraftwerke abschalten. Wir haben uns verständigt auf die Modalitäten, nach denen dies geschieht. Wir werden für die Steinkohlekraftwerke Ausschreibungen durchführen, die die Abschaltungen dort ebenfalls strukturieren und regeln. Und wir werden gleichzeitig darauf achten, dass die Versorgungssicherheit mit Strom und die Bezahlbarkeit von Strom sichergestellt sind. Das bedeutet, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass mit dem heutigen Tag nicht nur klar ist, wohin die Reise geht, sondern eben auch die Chance eröffnet ist, auf einen gesamtstaatlichen und gesellschaftlichen Konsens, wie wir ihn auch beim Ausstieg aus der Kernenergie seinerzeit gefunden haben."