HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Peter Altmaier (CDU), Bundeswirtschaftsminister: "Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Vorgänge um Wirecard aufgeklärt werden. Insbesondere auch durch die zuständigen Staatsanwaltschaften. Was strafrechtliche Verfehlungen angeht. Was Haftungsfragen angeht, werden die Gerichte entscheiden. Da werden diejenigen zur Rechenschaft gezogen, die Gesetze verletzt und Vorschriften übertreten haben. Zweitens halte ich es für ganz wichtig, dass wir uns darüber verständigen, wie man die Sicherheit für Anleger und das Vertrauen in den Finanzplatz Deutschland verbessern kann. Ich bitte um Verständnis, dass ich mich zu Zuständigkeiten im Bereich des Bundesfinanzministeriums nicht äußern möchte, also insbesondere was die BaFin angeht. Die ist im Geschäftsbereich des BMF, des Finanzministeriums angesiedelt. Aber wir nehmen als Bundeswirtschaftsministerium dieses Thema ernst und sind bereit auch den Kollegen Scholz flankierend zu unterstützen. Wir werden am nächsten Mittwoch, der Kollege Scholz und ich, dem Bundestagsausschuss für Finanzen zu einer Diskussion zur Verfügung stehen und ich gehe davon aus, dass wir danach auch die Öffentlichkeit umfassend informieren werden."