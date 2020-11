O-Ton Peter Altmaier (CDU), Bundeswirtschaftsminister: "Die erste Bilanz ist, trotz eines beispiellosen Wirtschaftseinbruchs im zweiten Quartal dieses Jahres sind wir sehr schnell gemeinsam wieder aus der Krise gekommen. Es gibt nach wie vor große Brems- und Schleifspuren, vor allen Dingen bei denen, die wiederholt schließen müssen. Aber das Wirtschaftswachstum wird in diesem Jahr weniger stark einbrechen als befürchtet, vielleicht halb so stark als in Großbritannien und weniger stark als im Durchschnitt der meisten anderen großen europäischen Industrieländer. Und wir haben die Chance, im nächsten Jahr ein ordentliches Wirtschaftswachstum zu erreichen und dann 2022 - legen Sie mich nicht fest, ob früher oder später im Jahr - dann auch wieder die alte Wirtschaftsleistung zu erreichen. Und dazu sind aus meiner Sicht drei Dinge notwendig: erstens, die Bekämpfung der Pandemie, zweitens, dass, die Unterstützung der Wirtschaft in ihrem Kampf mit den Folgen und drittens natürlich strukturpolitische Reformen für die Zukunft. Ich werde alles tun, damit es in dieser Wahlperiode nicht zu einer solchen Steuererhöhung kommt. Und ich werde alles tun, damit es auch in den nächsten vier Jahren nicht zu solchen Steuererhöhungen kommt."

