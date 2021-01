Hinweis: Sie erhalten diesen Beitrag ohne Sprechertext. O-Ton Peter Altmaier (CDU), Bundeswirtschaftsminister: "Wir gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft ab der zweiten Jahreshälfte des nächsten Jahres den Stand von vor Ausbruch der Corona-Krise wieder erreicht haben wird. Wir müssen aber schon jetzt darüber nachdenken, wie die Entwicklung weitergeht. Und deshalb will ich für mich persönlich als Bundeswirtschaftsminister sagen, dass ich entschieden der Auffassung bin, dass in Zeiten der Krise Steuererhöhungen fehl am Platz sind. ://: Aber ich bin überzeugt, dass wir eine Chance haben, dass der nächste Jahreswirtschaftsbericht positiv sein wird, dass wir auf ein Jahr des Aufschwungs zurückblicken können und dass wir damit dann die Grundlage legen können für eine Wachstumsphase der deutschen Wirtschaft, die über das nächste Jahr hinausreicht. ://: Ich glaube, dass es eine große Übereinstimmung in der Koalition gibt, dass wir wollen, dass diese Schuldenbremse auch in der Zukunft funktioniert. Es gibt im Grundgesetz Möglichkeiten, Ausnahmebestimmungen anzuwenden, was wir ja auch in diesem Jahr tun. Und deshalb gehe ich davon aus, dass der Finanzminister uns im Rahmen der Haushaltsaufstellung auch darüber unterrichten wird, was seine Prioritäten in dieser Frage sind. ://: Ich bin mir mit Armin Laschet und Markus Söder absolut einig, dass jetzt nicht der Zeitpunkt ist, um öffentlich über Öffnungen und Lockerungen zu sprechen. Wir haben immer noch im Wochenschnitt an die 15.000 Neuinfektionen jeden Tag. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt der ersten Welle im Frühjahr war die Spitze der Neuinfektionen 5.800, und der Wochenschnitt war deutlich niedriger. Das heißt, wir müssen auch die Geduld haben, unsere Maßnahmen in den nächsten Tagen und Wochen so lange weiterzuführen, bis die Gesundheitsgefährdungen für die Bürgerinnen und Bürger ausreichend reduziert sind."

