(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeswirtschaftminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch in Berlin: "Und aus dieser Frühjahrsprognose ergibt sich, dass die deutsche Wirtschaft die deutsche Volkswirtschaft, die Abschwächung des Wachstums im letzten Jahr bemerkbar geworden ist, noch nicht überwunden hat, dass aber im weiteren Jahresverlauf die Aussicht auf eine deutliche Erholung besteht. Wir erwarten eine langsame aber solide wirtschaftliche Entwicklung. Wir sind überzeugt, dass das Wachstum in diesem Jahr unter dem Strich weitergeht. Das ist aber nicht hoch genug ist." // "Mit einer Wachstumsrate von preisbereinigt 0,5 Prozent. Wenn Sie die letzten drei Diagnosen vergleichen: Die Frühjahrsprojektion, der Jahreswirtschaftsbericht waren noch 1,0. Die Gemeinschaftsdiagnose der Forschungsinstitute vor wenigen Wochen war 0,8. Wir haben jetzt 0,5. Das ist ein regelbasiertes Verfahren, das in jedem Jahr so angewendet wird. Es war mir ganz wichtig, dass wir davon auch in diesem Jahr keine Ausnahme machen."