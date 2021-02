Pressekonferenz nach dem digitalen Wirtschaftsgipfel mit Peter Altmaier. Der Bundeswirtschaftsminister hatte sich mit Vertretern von Verbänden getroffen, auch aus der Reisebranche - und deren lautstarke Kritik am Umgang mit der Pandemie hat offenbar etwas angestoßen: weitere Coronahilfen und einen Härtefallfonds. Außerdem: "Es ist auch deutlich geworden, dass es eine gewisse Präferenz gibt, in der Runde, nicht unbedingt eine Abfolge von sektoralen Branchenöffnungen vorzusehen, sondern stattdessen einen umfassenden Ansatz, in dem Hygieneaspekte, aber auch Tests und Eigentests eine wichtige Rolle spielen. Das alles werden wir jetzt, werden wir jetzt vertiefen und sehen, inwieweit wir unter uns selbst zunächst einmal einen Konsens zustande bringen. Und den werde ich dann versuchen, gegenüber allen anderen Beteiligten zu vertreten." Und dann kam der Minister auf den Zugang zu Hilfen zu sprechen: "Und deshalb ist auch vereinbart worden, viertens und letztens, dass wir im Hinblick auf die Kriterien für die Hilfsprogramme noch einmal über Anpassungen und Verbesserungen nachdenken, wo sich Unzuträglichkeiten herausgestellt haben. Aber so, dass die weitere Antragsstellung nicht behindert wird und nicht verzögert wird. Und wir werden das sehr pragmatisch mit den Verbänden klären." Auch er hofft auf baldige Besserung. Sven Sutter ist Geschäftsführer von Prima Klima No Limits Travel und Event Reisen in Berlin. Rechnet er mit Umsatz zu Ostern? "Wir haben uns etwas vorbereitet. Wir haben gesagt, an Ostern - war jetzt gerade letzte Woche das Thema - könnten wir eventuell die eine oder andere Reise veranstalten. Aber mittlerweile bin ich da auch skeptisch, dass das geht... Für unsere Branche ist es nach wie vor so, dass im Prinzip keine Reisen gebucht werden und wir auch nichts veranstalten können. Das ist einfach Fakt. Das heißt, wir sind sozusagen in so einem schläfrigen Ruhezustand. Also wir können was vorbereiten - und haben natürlich auch Arbeit, weil wir die ganzen Vorgänge alle stornieren, rückzahlen müssen und so weiter und ständig aktualisieren müssen auch die Kunden. Aber im Moment stehen wir vielleicht bei fünf Prozent von dem, was wir sonst haben an Umsatz, also maximal würde ich im Moment sogar nicht einmal das sagen." Vorraussetzungen seien ja nicht nur sinkende Infektionszahlen und eine Lockerung des Lockdowns, sondern auch, dass die Menschen sich wieder trauen, auf Reisen zu gehen.

