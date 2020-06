HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Peter Altmaier (CDU), Bundeswirtschaftsminister: "Der Umstand, dass nach Wochen, nach monatelangen Verhandlungen ein Ergebnis erzielt werden konnte, dass die Billigung aller Beteiligten gefunden hat, der Politik, der Regierung, des Vorstandes der Lufthansa, des Aufsichtsrates, der Hauptversammlung und der Europäischen Kommission ist die Voraussetzung dafür, dass die Lufthansa ihre Probleme lösen kann, dass sie sich gemeinsam mit den Sozialpartnern, gemeinsam mit allen Beteiligten so aufstellen kann, dass sie mit dem Ende und dem Abklingen der Pandemie auch ihre Geschäftsfelder an ihre Geschäftstätigkeiten wieder aufnehmen kann. Wir haben verantwortlich gehandelt, gemeinsam als Bundesregierung geschlossen, und wir haben ein Rettungspaket gemeinsam vereinbart, das auf staatliche Einmischung verzichtet. Dass das unternehmerische Prinzip in den Vordergrund stellt. Und das dafür sorgt, dass durch die Stabilisierung in Höhe von neun Milliarden Euro insgesamt, die Lufthansa die Flügel, die sie zum Fliegen braucht, nicht verliert."