STORY: Mit Spannung und Leidenschaft erwartet von ihren Fans - am Pfingstsonntag war es dann endlich soweit: Die legendären Rolling Stones - Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood - spielten im Olympiastadion in München - auch der Regen in der bayerischen Landeshauptstadt konnte dem Enthusiasmus der Zuschauer nichts anhaben - selbst das Warten im Nassen war da nur halb so schlimm. "Scheiss egal, wie man sieht, alle sind gerne dabei." "Freilich, drei Generationen Stones, hier sind wir." "Seit 1964." "Zum zehnten, zwölften, fünfzehnten Mal, keine Ahnung. Die Rolling Stones muss man haben." "Das find ich einfach super. Im Vergleich zu anderen Gruppen, sagen wir mal, die Beatles, die Rolling Stones haben locker durchgehalten, das find ich klasse." "Die sind einfach cool. Einfach cool. Fertig." "Die sind genauso alt wie ich. Ich bin mit denen groß geworden. Das war unsere Musik in der Jugend. Und jetzt sind wir Rentner, genau wie sie. Und werden das das letzte Mal das jetzt hier erleben." Das Konzert am Sonntag war die 116. Show der Band in Deutschland und der erst zweite Auftritt ihrer 60 Jahre Jubiläumstour SIXTY. Nicht mehr dabei war Charly Watts, der Stones-Schlagzeuger war im August 2021 verstorben. Doch zumindest auf der Leinwand und in den Herzen der Fans gab Charly am Sonntag in München dann noch mal richtig Gas.

