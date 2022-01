Schulbetrieb in Zeiten von Omikron: In acht Bundesländern hat am Montag die Schule wieder begonnen. Die Länder reagieren mit unterschiedlichen Maßnahmen auf die aktuelle Corona-Lage. In Nordrhein-Westfalen besteht nun eine erweiterte Testpflicht an den Schulen. Trotz erhöhter Inzidenzen soll zunächst am Präsenzunterricht festgehalten werden. Laut Claudia Mohme, Klassenlehrerin der 6c an der Freiherr-vom-Stein Realschule in Bonn, bedeuten die Regelungen keine allzu große Umstellung: O-Ton: "Als oberste Priorität: Schule soll stattfinden. Das bedeutet, wir testen dreimal die Woche. Wir halten unsere Hygienestandards hoch, wir lüften viel, wir halten die Kinder an, die Masken zu tragen. Und natürlich ist es jetzt ganz neu, dass nicht nur die Kinder sich testen, sondern auch das Lehrpersonal und alle, die in der Schule arbeiten." Zwei der Schülerinnen und Schüler aus der 6c sagen zur Lage im Klassenraum: O-TON LUCIA, SCHÜLERIN 6C, FREIHERR-VOM-STEIN REALSCHULE "Es ist schön, dass ich wieder mit dem Freund zusammen hier in der Schule bin, dass wir wieder lernen hier und nicht zu online oder dass wir wieder zu Hause bleiben müssen. Ich finde es viel besser in der Schule." O-TON MOHAMED, SCHÜLER 6C, FREIHERR-VOM-STEIN REALSCHULE "Das Testen ist sehr wichtig, weil das zeigt an, ob du vielleicht Corona infiziert sein kannst oder nicht. Ich finde es auch, ja, ich finde es auch sehr wichtig." Mit Blick auf die Schulen hat derweil Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) Ausweichpläne der Schulen angemahnt, damit Unterricht bei Corona-Infektionen von Lehrern oder Schülern notfalls auch in hybrider Form möglich sei, also in einer Mischung von Präsenz und Online. Bildung müsse oberste Priorität haben, sagte Stark-Watzinger. Hygienemaßnahmen und Maskenpflicht müssten konsequent umgesetzt werden, und umfangreiches Testen sei nötig. Kritiker bemängeln, dass es weiterhin trotz Forderungen seit Jahren zum Beispiel kaum Lüftungsgeräte an den Schulen gebe.

