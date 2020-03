Alles bereit zum Abheben mit der italienischen Polizei auf deren Stützpunkt im sizilianischen Catania. Hoch oben über der Stadt haben die Beamten den besten Überblick. Die Polizei soll jene Einwohner aufspüren, die sich nicht an die strenge Ausgangssperre halten. "Wir haben sehr leistungsstarke Helikopter, ausgerüstet mit neuester Technologie. In nur ein paar Sekunden können wir unseren Bericht an die Einsatzzentrale weiterleiten." Mit den Informationen darüber, wer sich wo möglicherweise gesetzeswidrig im Freien bewegt, können die Kollegen am Boden dann eingreifen und eine Kontrolle durchführen. Wer rausgeht und das nicht plausibel begründen kann, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 3000 Euro rechnen. Die Regierung meint es ernst, denn in Italien sind bereits 10.000 Menschen in Folge einer Covid-19-Erkrankung gestorben.