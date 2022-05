STORY: Erneuter Angriff in Israel: Nach Angaben des Sanitätsdienstes Magen David Adom sind am Donnerstag mindestens drei Menschen getötet und zwei verletzt worden. Der mutmaßliche Terroranschlag ereignete sich am israelischen Unabhängigkeitstag in der Stadt Elad, im Zentrum Israels. Augenzeugen zufolge handelte es sich um zwei Angreifer, die mit Äxten und Messern bewaffnet waren. Die israelische Polizei gab an, es seien Straßensperren errichtet worden, um die offenbar flüchtigen Täter zu stoppen. Augenzeuge Haim Davida: "Mein Sohn war draußen und kam dann hereingerannt, er schrie: "Draußen sind Terroristen." Wir liefen hinaus und sahen, wie sie Menschen angriffen. Ich rannte zu dem Mann, der eine Verletzung am Kopf hatte, ich habe Erste Hilfe geleistet und die Blutung gestoppt. Die anderen Menschen, die hier waren, rannten hinter den Terroristen her, sie wollten sie fangen." In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu tödlichen Angriffen durch Palästinenser und arabische Israelis. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas verurteilte den jüngsten mutmaßlichen Anschlag. Die radikal-islamische Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, lobte die Tat – sie sei eine Antwort auf israelisches Verhalten vor der al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg. Verantwortung für den Angriff übernahm die Hamas nicht. Auf dem sowohl für Muslime als auch für Juden wichtigen Tempelberg war es am Donnerstag zu Zusammenstößen gekommen.

