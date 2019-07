"Wir sind Chavisten, wir sind Sozialisten!", rufen venezolanische Soldaten am Freitag Ortszeit bei einer Militärparade in Caracas. Präsident Nicolas Maduro und seine Anhänger feiern den 5. Juli, den Tag der Unabhängigkeit. Im Jahr 1811 erlangte das südamerikanische Land die Eigenstaatlichkeit, nach jahrhundertelanger Besetzung durch die spanische Krone. Heute, mehr als 200 Jahre später, wird der Feiertag von aktuellen Machtkämpfen überschattet. Maduro schlug an dem geschichtsträchtigen Tag laute, aber dennoch versöhnliche Töne in Richtung seines Konkurrenten Juan Guaido an. Dieser hatte sich im Januar selbst zum Übergangspräsidenten erklärt und wird von vielen Staaten als rechtmäßiger Regierungschef anerkannt. "In der kommenden Woche wird es gute Neuigkeiten geben. Ich bestehe darauf, dass der Friedensdialog an einem ständigen Verhandlungstisch ausgetragen wird. Mit dem Segen Gottes und dem guten Glauben werden wir das erreichen. Wir müssen alle etwas aufgeben, um eine Einigung zu erzielen. Und ich will, dass es dazu kommt! Weil ich an Venezuela glaube, weil ich Venezuela liebe und weil ich möchte, dass Venezuela für alle eine glänzende Zukunft haben wird." Auch Guaido versammelte am Freitag seine Anhänger in der Hauptsstadt und rief zu neuen Demonstrationen gegen Maduro auf: "Die Vereinten Nationen haben sich klar geäußert: 'Venezuela lebt am heutigen Tag in einer Diktatur, aber die Welt soll das auch sehen.' Wir haben noch nicht aufgegeben und werden es auch nicht. Wir werden uns nicht einer Diktatur beugen, wir werden weitermachen. Auf den Straßen!" Die amtierende Regierung und die Opposition sind zuletzt Ende Mai wieder an einen gemeinsamen Verhandlungstisch in Norwegen zusammengekommen. Guaido wird unter anderem von den USA als rechtmäßiger Staatschef anerkannt, Maduro wiederum von Russland, China und Kuba. Auch die Streitkräfte stehen weiter zu ihm.