STORY: Moers 2019 leuchtete noch alles 2022 bleiben die Lichter aus Alljährlich erfreute der Anblick des Weihnachtshauses die Menschen Leon Scheepers, Weihnachtshaus-Betreiber: "Für die Kinder tut es mir sehr leid, weil die sind immer gerne gekommen, auch wenn der Nikolaus und alles da war. Aber ich möchte halt kein schlechtes Bild darstellen, sondern auch Strom sparen, wo andere den Strom besser nutzen können oder das Gas halt, was dafür produziert wird. Und deswegen sparen wir halt ein und freuen uns dann auf nächstes Jahr.” In diesem Jahr bleibt die Deko also in den Kisten Grund ist die Energiekrise durch den Krieg in der Ukraine

