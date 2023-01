STORY: Der Online-Riese Amazon entlässt nach Angaben von Konzernchef Andy Jassy in den USA noch mehr Beschäftigte, als zuvor von Medien berichtet. Der Stellenabbau werde sich nun auf mehr als 18.000 Arbeitsplätze im Rahmen eines zuvor bekannt gegebenen Personalabbaus auswirken, teilte der CEO am Mittwoch den Amazon-Beschäftigten mit. Die Kürzungen belaufen sich auf 6 % der rund 300.000 Mitarbeiter von Amazon in den USA. Ab dem 18. Januar sollen die betroffenen Personen informiert werden. Der US-Konzern begann im November mit der Entlassung in den Amazon-Sparten Geräte und Dienstleistungen. Weltweit hat der Konzern rund 1,6 Millionen Mitarbeiter. Die steigende Inflation und die drohende Rezession machen zurzeit allerdings der gesamten Technologiebranche schwer zu schaffen.

