Schon seit Jahren stellt der Onlineversandhändler Amazon in Aussicht, dass unsere Pakete bald mit Drohnen geliefert werden könnten. Dennoch kommen die Pakete immer noch mit dem Lieferwagen. Doch das könnte sich bald ändern. Am Mittwoch teilte das Unternehmen mit, dass es eine neue Drohne entwickelt habe. Diese solle in den den nächsten Monaten an den Start gehen, und Pakete sehr schnell zu den Kunden bringen können. Wann es genau soweit sein soll, sagt Amazon allerdings nicht. Experte Jeffrey Dastin ist noch skeptisch, ob es wirklich dazu kommen wird: "Schon seit Jahren verspricht Amazon, dass Pakete per Drohne geliefert werden. Aber die Begeisterung darüber hat die Realität überholt. Es gibt viele Herausforderungen. Es ist technisch schwierig, sicherzustellen, dass die Drohne nicht mit Hindernissen zusammenstößt. Und dann gibt es noch die ganzen Gesetze und Bestimmungen, die eine Zulassung erschweren. Das Unternehmen muss sicherstellen, dass der Drohnen-Service den Kunden nicht schadet." Die Elektro-Dohnen von Amazon sollen bis zu 25 Stundenkilometer schnell sein und Güter transportieren können, die nicht schwerer als 2,5 Kilo sind. Laut Amazon könnten so die meisten Gegenstände, die das Unternehmen verkauft, transportiert werden. Amazon will nach eigenen Angaben die Infrastruktur aufbauen, die für den Drohnen-Service nötig ist.