Die Waldbrände im Amazonas-Regenwald nehmen laut Umweltgruppen mit Berufung auf offiziellen Behördenangaben wieder zu. Am 30. Juli habe es laut Greenpeace-Sprecher Romulo Batista einen Rekord an Bränden binnen eines Tages gegeben, rund 1000 waren es an der Zahl. "Im gesamten Juli gab es 6.804 Brände im Amazonasgebiet, das sind 28 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahresmonat." Ihm sei es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es im Amazonas keine wirkliche Brandsaison gebe. Daher müssten viele Waldbrände laut ihm gelegt worden seien. "Fakt ist, dass intakte Wälder nicht brennen, weil sie sehr feucht sind. Aber durch den illegalen Holzabbau dringt mehr Licht durch die Wälder, somit wird es trockener. Es entstehen Feuer im Wald und was sie jetzt sehen, ähnelt einem Friedhof." Umweltgruppen beschuldigen den Präsidenten Jair Bolsonaro, illegale Holzfäller und Bergarbeiter mit seinen Aussagen motiviert zu haben, Profit aus dem Regenwald zu schlagen. Der 65-Jährige hatte in diesem Jahr das Militär in den Regenwald entsendet, um die llegale Brandrodung zu bekämpfen. Der Amazonas-Regenwald ist ein wichtiger Bestandteil in Erdathmosphäre bei der Absorbierung von Treibhausgasen. Er wird auch die grüne Lunge der Erde genannt. Das Holz der Bäume ist sehr wertvoll. Manche Landwirte legen aber auch Feuer, um mehr Fläche für Viehzucht zu schaffen. Natürliche Brände sind im Regenwald sehr selten.

