Die Bewohner der brasilianischen Stadt Porto Velho im Westen des Landes kämpften am Sonntag gegen die sich ausbreitenden Waldbrände an. Zusammen mit der Feuerwehr löschten sie das, was in ihrer Macht stand. Starke Winde unterstützten die Flammen. Der Rauch erschwerte die Arbeit. Rosalino de Oliveira wohnt hier. Er erzählt: "Wir sind arm. Mein Gehalt reicht gerade aus, um meine Familie zu ernähren." Seit 14 Jahren lebt er hier. Jeden August sei es dasselbe, sagt er. Man wisse nie, wer die Feuer gelegt habe. "Sie kommen einfach, zünden ein Feuer, und gehen wieder weg", sagt er. Seine Schwester Miraceli erzählt: "Ich habe Angst, alles zu verlieren. Wir haben fast nichts, und selbst das ist in Gefahr." Das Dschungelgebiet rund um Porto Velho im Bundesstaat Rondonia ist von großen Städten und verkehrstechnischen Anbindungen abgelegen. Die Feuerwehr rückt aus, kann aber nicht alle Brände unter Kontrolle bringen. Nach Angaben der Regierung gab es in den ersten 12 Augusttagen ungefähr die gleiche Anzahl von Bränden wie um diese Zeit im vergangenen Jahr, als eine starke Zunahme der Brände im gesamten Amazonasgebiet internationale Aufmerksamkeit erregte. Experten sagen, dass Brände im Regenwald selten ein Naturereignis, sondern das Ergebnis von absichtlichen Brandlegungen seien, die von Bauern und Personen ausgeübt werden, die sich Waldgebiete zur landwirtschaftlichen Nutzung aneignen wollen. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hatte im Mai das Militär zur Bekämpfung von Bränden und Entwaldung entsandt, aber Umweltexperten bezweifeln, dass diese Einsätze funktionieren. Die Entwaldung nahm laut Angaben von Umweltschützern in den vergangenen 12 Monaten um 34,5 Prozent zu.

