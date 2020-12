Das Event America's Cup World Series wird als Aufwärm-Veranstaltung für den America's Cup im kommenden März betrachtet. Am Donnerstag ging es im neuseeländischen Auckland los. Die amerikanische Yacht American Magic sorgte dabei mit einem Sieg über den Titelverteidiger Emirates Team New Zealand für eine echte Überraschung. Jedes der vier Teams nahm am Donnerstag an zwei Rennen teil. Neben der American Magic und dem Emirates Team New Zealand waren noch die Italiener mit der Luna Rossa am Start sowie das Ineos Team aus Großbritannien. Wer im März gegen den Titelverteidiger Emirates Team New Zealand im America's Cup antritt, das entscheidet sich dann bei den Ausscheidungsrennen im Januar und Februar des kommenden Jahres.Der America’s Cup ist die älteste noch heute ausgetragene Segelregatta.

