STORY: American Football Profis zu Gast in München. Und zwar nicht irgendwer, sondern die Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady, die am Sonntag hier gegen die Seattle Seahawks für eine NFL-Partie angereist sind. Am Donnerstag und Freitag wurde bereits fleißig trainiert. Und alle Augen waren natürlich auf ihn gerichtet, den immerhin bereits 45-jährigen Ausnahmeathleten, Tom Brady, der in München sogar einen neuen Rekord aufstellen könnte, mit 373 aufeinanderfolgenden Passversuchen ohne Interception. "Es ist unglaublich. Und ich habe allen meinen Mitspielern gesagt, dass man sich nicht unbedingt an jedes Spiel erinnert. Aber an dieses Spiel bestimmt. Es ist etwas ganz Besonderes. Man ist an einem anderen Ort und macht neue Erfahrungen. Ich werde mich an dieses Trainingsstadion erinnern und an die Allianz Arena, die unglaublich ist. Das ganze Leben besteht aus Erfahrungen und Erinnerungen, und das hier mit deinen Mannschaftskameraden und mit einem Spiel, das ich liebe. Football hat mich an viele Orte gebracht, und jetzt bin ich in Deutschland. Ich war noch nie hier. Aber ich werde auf jeden Fall wiederkommen." Auch für den Trainer des gegnerischen Teams hat das Spiel eine besondere Bedeutung. Pete Corell, Headcoach der Seattle Seahawks: "Ich denke, Deutschland hat die Chance, dem Rest der Welt zu zeigen, wie sie die NFL aufnehmen und wie sie zeigen, dass das eines Tages vielleicht Teil der Sportwelt und Kultur wird. Ich meine, mich hat immer der Gedanke bewegt, was wäre, wenn es Länderspiele gäbe und man eine Nationalmannschaft trainieren könnte?" Nach Angaben der National Football League hätten theoretisch für dieses erste reguläre Saisonspiel der NFL in Deutschland zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks mehr als 3 Millionen Karten verkauft werden können. Gespielt wird am Sonntag, um 15.30 Uhr in der Allianz Arena. Und dann wird man sehen, wie groß das Football-Fieber in Deutschland sein kann.

