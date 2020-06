In den ganzen USA haben Menschen an den 19. Juni 1865 erinnert. Er gilt als Tag der vollständigen Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung aus der Sklaverei, nach dem Ende des vierjährigen Bürgerkriegs zwischen den USA und den Konföderierten Südstaaten. In Washington marschierte die Basketballmannschaft der Washington Wizzards zusammen mit dem Frauenteam durch die Stadt und demonstrierten gegen Polizeigewalt und Rassismus. In diesem Jahr hat der Tag aufgrund der Proteste infolge des Todes von George Floyd und der Black-Lives-Matter-Bewegung eine besondere Bedeutung. Viele große Unternehmen erklärten den 19. Juni in diesem Jahr zu einem Feiertag und gaben ihren Mitarbeitern frei. In North Carolina wurden erneut Statuen von Vertretern der Konföderierten Staaten aus dem 19. Jahrhundert niedergerissen. Im amerikanischen Bürgerkrieg wollten sich die Südstaaten von den USA abspalten und unter anderem die Sklavenhaltung weiterführen. US-Präsident Donald Trump verlegte indessen seinen vorerst am 19. Juni in Tulsa, Oklahoma geplanten Auftritt auf Samstag. In der Stadt, in der es im Jahr 1921 zum sogenannten Tulsa-Massaker kam, gab es wegen dem Datum seines Erscheinens einen großen Aufschrei. Bei dem Massaker wurden Hunderte Afroamerikaner von einem weißen Lynchmob getötet, nachdem ein junger Afroamerikaner ein weißes Mädchen vergewaltigt haben soll. Viele sehen in Trump die Personifikation des alten Amerikas. Der Prediger und ehemalige Kandidat für die US-Präsidentschaftswahlen von 2004 Alfred "Al" Sharpton sagte am Freitag: "Ich will, dass er es den Leute morgen erzählt. Wann war Amerika großartig? Es war großartig für weiße Männer mit Eigentum, aber es war nicht einmal großartig für ihre Frauen. Es war nicht großartig für Schwarze und die Ureinwohner. Wenn er morgen auftaucht, soll er anstatt den Leuten mit Gewalt zu drohen, die er zwielichtig nennt, aufstehen und erklären, wann Amerika großartig war. An welchem Datum hat das angefangen?" Trump verkündete vor der Tulsa-Rally auf Twitter, dass Protestierende, Anarchisten, Provokateure, Plünderer und zwielichtige Personen nicht so behandelt würden, wie in New York, Seattle oder Minneapolis. Es werde eine ganz andere Situation sein. Die Behörden erwarten am Samstag zahlreiche Gegendemonstranten - und bereiten sich auf Ausschreitungen vor.