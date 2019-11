"Das hier ist Tel Aviv. Drei Kontinente habe ich jetzt abgedeckt." Zusammen mit seiner Frau besucht Sam Barsky regelmäßig internationale Wahrzeichen. Dabei trägt er gerne den passenden Pullover. Diesen strickt er vorher selbst. Fast 150 Unikate sind so bereits entstanden. "Ich mag es, die Kompositionen zu gestalten und dann tatsächlich an die Orte zu gehen. Und auch, die Garne auszuwählen. Ich denke dann, wow, dieses Garn könnte dieses oder jenes sein." Seine Reisefotos postet der US-Amerikaner bei Instagram. Inzwischen hat er fast 50.000 Follower und verdient mit dem Handwerk seinen Lebensunterhalt. Zusätzlich gibt er Strickkurse. Er selbst hat die Handarbeit vor mehr als 20 Jahren auf dem College erlernt. "Ich habe mit Landschaften angefangen. Dann habe ich in einer Zeitschrift die Tower Bridge von London gesehen und gedacht: "Das könnte der perfekte Pullover sein!" Der nächste Pullover soll den Hafen von Baltimore zeigen. Dort ist Barsky wohl demnächst anzutreffen. Sein Ziel: Einen Pullover für jeden der fünfzig US-Staaten zu schaffen. Und sich dann weiter um die Welt stricken.