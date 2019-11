Die Linkspartei hat die Abgeordnete Amira Mohamed Ali zur neuen Fraktionschefin gewählt. Die 39-jährige Hamburgerin setzte sich am Dienstag in der Fraktionssitzung gegen Carmen Lay durch. Erste Ziele ihrer Arbeit beschrieb Mohamed Ali so: "Wissen Sie, ich muss Ihnen ehrlich sagen: Diese tiefe Zerstrittenheit, die empfinde ich so nicht. Ich sehe, dass wir an vielen Stellen sehr gut zusammenarbeiten. Ich sehe, dass wir an vielen Stellen noch weiter aufeinander zugehen müssen. Und genau das habe ich vor zu tun. Ich möchte mit jeder und jedem reden. Ich möchte jede und jeder jeden einbinden. Und ich glaube, dass mir das gelingen wird." Mohamed Ali tritt die Nachfolge von Sahra Wagenknecht an. Wagenknecht stand über vier Jahre mit Dietmar Bartsch an der Spitze der Linken-Fraktion. Sie will sich weiter politischer Arbeit widmen: "Aber ich werde natürlich weniger Kraft und Zeit investieren müssen in das Managen interner Reibereien. Dadurch werde ich viel mehr Zeit haben, mich wirklich dem zu widmen, was mein eigentliches Anliegen ist. Also auch zu publizieren, neue Ideen zu entwickeln, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Und das werde ich in Zukunft natürlich erst recht tun." Dietmar Bartsch wurde am Dienstag als Co-Fraktionschef wiedergewählt.