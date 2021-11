Corona-Pandemie und keine Ende in Sicht. Seit Tagen steigen die Infektionszahlen wieder und die Politik versucht Antworten auf die angespannte Lage zu finden. Daher haben die sogenannten Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes hinaus weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie beschlossen. Man habe sich am Dienstagmorgen darauf geeinigt, eine 3G-Regel bundesweit an Arbeitsplätzen einführen zu wollen, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, Sabine Dittmar. Zudem sollen Corona-Tests in Einrichtungen mit besonders gefährdeten Personen zur Pflicht werden. Die kostenlosen Bürgertests sollen wieder eingeführt werden und die Krankenhäuser Zuschüsse für die Behandlung von Covid-Patienten erhalten. Johann Nowak ist Gründer des Unternehmens Schnelltest in Berlin. Und er betonte am Dienstag die dringende Notwendigkeit von Tests: "Ich denke, die Vorteile sind ganz klar offensichtlich. Die Gefahr von 2G ist einfach zu groß, dass es Durchbrüche gibt. Ich denke, um so eine Pandemie einzugrenzen, sollte man alles versuchen, was möglich ist. Und ich würde persönlich lieber in eine Veranstaltung gehen, wo ich weiß, die Leute sind getestet, als dass sie eben nur über 2G den Zutritt kriegen. Also von daher denke ich mir, 2G plus ist eine sehr sehr gute Antwort, die trotzdem auch Druck auf die Umgeimpften macht, aber gleichzeitig eben auch Sicherheit für die Veranstaltung bietet, die im Moment auch die Superspreader in der jetzigen Zeit sind." Die Ampel-Parteien hatten bereits am Montag einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem sie das Infektionsschutzgesetz ändern wollen. Er sieht einen abgespeckten Maßnahmenkatalog etwa mit Maskenpflicht oder möglichen 2G - und 3G-Beschränkungen vor. Die Zeit drängt. Denn das Robert-Koch-Institut meldete am Dienstag rund 22.000 neue Corona-Fälle. Damit hat sich der Wert gegenüber der Vorwoche mehr als verdoppelt. Und die Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut RKI auf einen neuen Rekordwert von 213,7. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 169 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

