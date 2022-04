STORY: Demonstrierende vor dem Kanzleramt in Berlin legten am Mittwoch schon mal den Schalter um. Und auch die Bundesregierung will den Ausbau erneuerbarer Energien nun massiv beschleunigen. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck brachte dazu ein umfangsreiches Maßnahmenbündel ins Kabinett ein. Das sogenannte "Osterpaket" sieht Änderungen an zahlreichen Gesetzen und Verordnungen vor. Damit sollen energiepolitische Ziele aus dem Ampel-Koalitionsvertrag umgesetzt werden, die zwar unabhängig vom Krieg in der Ukraine sind, wegen der hohen Abhängigkeit von Energielieferungen aus Russland aber mittlerweile noch wichtiger geworden sind. Bis 2030 sollen mindestens 80 Prozent des deutschen Stromverbrauchs aus Erneuerbaren bezogen werden. Bis 2035 sollen es nahezu 100 Prozent sein. "Im Mittelpunkt dieses Paketes steht eine Formulierung, die in Zukunft den Ausbau der erneuerbaren Energien - vor allem Onshore-Wind - deutlich erleichtern und beschleunigen wird. Und es ist die Formulierung, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien im überragenden öffentlichen Interesse sind und dem Sicherheitsinteresse und damit der Sicherheitspolitik Deutschlands dienen." "Der Krieg, das Sterben, das Morden, die Brutalität in der Ukraine hat uns noch einmal deutlich vor Augen geführt, wie Energiepolitik auch Geopolitik ist, welche Interessen, ja Sicherheitsinteressen direkt und mittelbar, aber auch unmittelbar und indirekt berührt sind durch energiepolitische Abhängigkeiten." Vorgesehen ist zudem, neue Flächen für den Ausbau der Photovoltaik bereitzustellen. Die Vergütung für Solarstrom wird deutlich angehoben, schon 2022. Auch die Ausbauziele für Windenergie auf See werden gesteigert. Die Pläne der Regierung müssen nun noch durch den Bundestag. Es wird damit gerechnet, dass die Änderungen bereits zum 1. Juli in Kraft treten könnten.

