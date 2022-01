Proteste im Zentrum von Amsterdam. Am Sonntag haben dort Tausende Menschen gegen die von der Regierung erlassenen Coronamaßnahmen, aber auch gegen die laufende Impfkampagne demonstriert. Einsatzkräfte vor Ort waren autorisiert, Demonstrierende zu durchsuchen. "Was die Impfung angeht, sollte man die Wahl haben. Es ist ja unser Körper, finde ich. Aber dieser Coronapass.... Das ist eine erhebliche gesellschaftliche Einschränkung und wir haben ja schon so viel schlechte Moment erlebt, vor allem was die Möglichkeit angeht, mit unseren Verwandten und Freunden Zeit zu verbringen. Das macht es für unsere mentale Gesundheit doch nur noch schlimmer. Ich hoffe, dass sich das bald ändert." "Wir sind gegen die Regelungen. Wir wollen spüren, dass wir nicht allein sind mit unserer Meinung. So sind wir hier mit vielen anderen Menschen, um unsere Batterien aufzuladen, damit wir weiter kämpfen können." "Es ist doch genug mit der Einschränkungen unserer Freiheiten. Wir wollen nicht gegen etwas geimpft werden, vor dem wir keine Angst haben. Wir denken, dass die Impfung gefährlich ist. Wir wollen nicht, dass jeder einen QR-Code verpasst bekommt." In den Niederlanden gilt vielerorts eine Nachweispflicht durch einen Coronapass, mit dem eine Impfung, eine überstandene Infektion oder ein negatives Testergebnis nachzuweisen ist. Auch gelten weiter Kontaktbeschränkungen. Die Regierung empfiehlt, in geschlossenen Räumen maximal vier weiter Personen über 13 Jahre zu empfangen. Im Königreich kommt es regelmäßig zu Demonstrationen gegen die Coronamaßnahmen. Im vergangenen Jahr war es dabei zu Ausschreitungen gekommen. Zum Jahresende galt - für einen Monat - einer der strengsten Lockdowns in Europa. Trotz Kritik aus der Bevölkerung und steigender Infektionszahlen hatte die Regierung am Freitag die Wiedereröffnung von Läden, Friseursalons und Fitnessstudios für Samstag angekündigt - unter strikten Hygienevorkehrungen. Am Sonntag verzeichneten die Behörde bei den Infektionen einen neuen Höchststand, mit 36.000 Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden. Seit Beginn der Pandemie sind in den Niederlanden demnach 21.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Bars, Restaurants und Kultureinrichtungen sollen mindestens bis zum 25. Januar geschlossen bleiben.

