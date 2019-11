Christine Lagarde ist seit Freitag die neue Chefin der Europäischen Zentralbank. Hier zu sehen bei der Verabschiedung von ihrem Vorgänger Mario Draghi am Montag in Frankfurt. Die Französin wurde im Innern der Bank herzlichst in Deutschland Willkommen geheißen. Draußen vor der Tür, auf den Straßen der Mainmetropole, wurde ihr am Tag ihres Amtsantritts ein ganz anderer Empfang bereitet. Hunderte Demonstrierende von Fridays For Future, Extinction Rebellion und der NGO Attac ließen ihrem Unmut freien Lauf. "Die Finanzpolitik müsste mal in die Gänge kommen und andere Prioritäten setzen: raus aus Öl, Kohle, Gas. Wenn man das einbezieht, was die Wissenschaft sagt, dann haben wir nicht mehr viel Zeit, dann müssten konsequent Maßnahmen ergriffen werden. Und Finanzen, das ist glaube ich der Hebel, wo man schnell und effektiv etwas bewirken kann." "Die Erfahrung in der Vergangenheit hat gezeigt, dass die EZB eine unsägliche Rolle spielen kann in Krisensituationen. Das Beispiel Griechenland hat gezeigt, dass die EZB ihr Mandat im Zahlungsverkehr und bei der Bargeldversorgung sehr ausgeweitet interpretieren kann." Von Deutschland hatte die Französin schon vor ihrem Antritt etwas eingefordert: Mehr Investitionen im Kampf gegen die Konjunkturschwäche im Euro-Raum. Deutschland solle seinen Haushaltsüberschuss nutzen und etwa in die Infrastruktur oder Bildung investieren. Bundesfinanzminister Olaf Scholz nahm die deutsche Fiskalpolitik in Schutz. Der Bund werde inklusive des Klimaschutzpakets in den nächsten zehn Jahren rund 550 Milliarden Euro investieren. Es sei die höchste Investitionsquote überhaupt.