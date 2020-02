Die Entscheidung im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump soll am kommenden Mittwoch fallen. Wie erwartet läuft es wohl auf einen Freispruch hinaus. Die Republikaner blockierten am Freitag mit ihrer Mehrheit im Senat einen Antrag der Demokraten, Zeugen vorzuladen und zusätzliche Unterlagen zuzulassen, die Trumps Fehlverhalten in der sogenannten Ukraine-Affäre belegen sollten. 51 zu 49 Senatoren stimmten gegen den Antrag. Der demokratische Fraktionschef Chuck Schumer sagte dazu: "Ein Amtsenthebungsverfahren ohne Zeugen und Beweise ist Verrat. Das ist eine Tragödie, die schlimmste in der Geschichte des Senats. Amerika wird sich an diesen Tag leider so erinnern, dass der Senat seiner Verantwortung nicht gerecht wurde, sich von der Wahrheit abwandte und bei diesem Schauprozess mitmachte." Nach Ablehnung des Antrags segneten die Senatoren den weiteren Zeitplan von Mehrheitsführer Mitch McConnell ab. Am Montagvormittag Ortszeit soll demnach mit den Abschlussplädoyers begonnen werden. Am Mittwochnachmittag fällt die abschließende Entscheidung.