Das Amtsenthebungsverfahren der US-Demokraten gegen Präsident Donald Trump ist gescheitert. Der Senat lehnte beide Anklagepunkte gegen den Republikaner ab, die vom Repräsentantenhaus erhoben worden waren. Am Mittwoch ging die erste Abstimmung im Senat mit 52 zu 48 Stimmen für Trump aus, die zweite mit 53 zu 47. Das Weiße Haus begrüßte am Mittwoch das Abstimmungsergebnis. "Heute endete der scheinheilige Amtsenthebungsversuch der Demokraten. Wie wir die ganze Zeit gesagt haben, ist er nicht schuldig", sagte der Pressesprecher des Weißen Hauses in einer Erklärung. "Wir wissen, dass dies kein faires Verfahren war", sagte Chuck Schumer, der oberste Demokrat im Senat. "Die republikanische Mehrheit weigerte sich, die Beweise einzusehen, weil sie Angst davor hatte, was sie vielleicht mit sich bringen würden." Der Ausgang war erwartet worden, nachdem Trumps Parteikollegen in der Kongresskammer fast geschlossen zu ihm hielten. Ein Republikaner, der angekündigt hatte, gegen Trump zu stimmen, war Mitt Romney: "Eine Wahl zu korrumpieren, um sich selbst im Amt zu halten, ist vielleicht der destruktivste Missbrauch, den ich mir vorstellen kann." Mitch McConnell, Fraktionsvorsitzender der Republikaner und seit Januar 2015 Mehrheitsführer im Senat, nannte das Verfahren einen kolossalen politischen Fehler. Unklar blieb zunächst, ob das Verfahren - das dritte der US-Geschichte - dem Präsidenten im Wahlkampf schaden wird. Die Vorwahlen zur Präsidentenwahl Anfang November hatten am Montag in Iowa begonnen. Während sie bei den Demokraten chaotisch abliefen, erhielt Trump mehr als 97 Prozent der Stimmen. Auf Twitter postete der Präsident kurz nach der Abstimmung ein Video, das das Trump-Wahlkampfzeichen für Wahlen ab 2024 zeigt und mit "Trump 4EVA" endet.