US-Präsident Donald Trump hat die konservative Richterin Amy Coney Barrett für den vakant gewordenen Posten am Supreme Court nominiert. Ab Montag wird sich die konservative Richterin nun der Anhörung im Senatsausschuss stellen. Nach dem Willen von US-Präsident Trump soll sie noch vor der Präsidentschaftswahl im November an das oberste Gericht des Landes berufen werden. Warum es aus Trumps Sicht so schnell gehen soll, liegt auf der Hand: Das Ergebnis der Präsidentenwahl Anfang November könnte in diesem Jahr so knapp und so umstritten sein, dass die Entscheidung über das nächste Staatsoberhaupt am Ende beim Supreme Court liegen könnte. Sollte Barrett als Verfassungsrichterin bestätigt werden, hätten die Konservativen eine Mehrheit von sechs zu drei Stimmen. Kritiker fordern daher, Barrett solle sich enthalten, wenn es dazu kommen sollte, dass das Gericht über den Ausgang der Wahl entscheiden muss. Barrett selbst sagte bereits bei ihrer Nominierung, sie werde stets auf der Grundlage des Gesetzes, nicht auf Grundlage ihrer persönlichen Ansichten entscheiden. Die bestehenden Mehrheiten in den maßgeblichen Gremien machen es wahrscheinlich, dass Barrett dort bestätigt wird. Der zuständige Senatsausschuss wird wie die ganze Kammer von den Republikanern beherrscht, der Vorsitzende Lindsey Graham ist ein Verbündeter des Präsidenten. Zwar sind einige Republikaner positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Bislang scheinen sie aber gesund genug zu sein, um abstimmen zu können. Trump ist der erste Präsident, der in nur einer Amtszeit drei Richter für den Supreme Court ausgewählt hat.

