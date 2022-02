Blitzlichtgewittter für die neue amerikanische Botschafterin in Berlin. Die Politik-Professorin Amy Gutmann überreichte am Donnerstag ihr Beglaubigungsschreiben an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die 72-Jährige ist die erste Frau überhaupt, die in der Bundesrepublik die US-Botschaft leitet. Die Spitzen-Position in der US-Vertretung war fast zwei Jahre unbesetzt. So lange wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. US-Präsident Joe Biden hatte Gutmann bereits im Juli vergangenen Jahres nominiert. Die US-Republikaner hatten die Personalie zunächst im Senat blockiert. Gutmann ist Tochter eines jüdischen Vaters, der 1934 aus Nazi-Deutschland geflohen war. Sie gilt als Vertraute von US-Präsident Biden. Als Wissenschaftlerin wurde sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Diplomatische Erfahrung hat sie allerdings nicht.

