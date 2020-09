Das 90-minütige TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden war geprägt von gegenseitigen Beleidigungen und persönlichen Angriffen. Streckenweise verlief die Debatte in der Nacht zu Mittwoch regelrecht chaotisch. Inhaltlich wurden beide nur selten konkret. Ein klarer Sieger ließ sich denn auch nicht ausmachen. In der Öffentlichkeit erklärten Anhänger beider Seiten, ihr Kandidat habe die bessere Figur abgegeben, wie hier im kalifornischen Örtchen Industry. TRUMP SUPPORTER, JESE SUAVE "Biden gab Trump immer wieder die Schuld an COVID-19, und das ist nicht wahr. Wie kann ein Präsident für eine Krankheit verantwortlich sein? Trump hat die Sache im Griff. Joe wollte nicht über Law and Order sprechen. Überall herrscht Recht und Ordnung, außer in den von Demokraten regierten Städten, die von BLM zerstört werden". TRUMP SUPPORTER, BILLY EARLEY "Dieser Wahlbetrug - das ist das, as die Demokraten vorhaben. Diese Sozialisten. Wir sollten nein zum Kommunismus in den Vereinigten Staaten sagen - Nein zum Kommunismus, Nein zum Sozialismus." TRUMP SUPPORTER, DALE MORELAND "Lächerlich. Biden sollte nicht einmal Kandidat sein. Er sollte nicht auf der selben Bühne mit einem Präsidenten stehen, der unser Land liebt, und einen großen Teil seines persönlichen Reichtums zum Wohle dieses Landes aufgegeben hat". Politische Analysten bemängeln vor allem die Art und Weise, in der die Debatte geführt wurde. Für Biden war entscheidend, sich durch Trump nicht zu sehr provozieren und aus dem Konzept bringen zu lassen. Häufig suchte er den direkten Blickkontakt mit der Kamera und somit dem Publikum, wenn Trump versuchte, ihn zu unterbrechen. Bruce Cain, Professor für Politikwissenschaften an der Universität Stanford. "Die Debatte war ein Chaos. Für mich sah es so aus, als würde sich Trump von Anfang an nicht an die Regeln halten. Er wollte zeigen, dass der Vizepräsident der Aufgabe nicht gewachsen war, ihn verunsichern. Biden reagierte auf zwei Weisen: Manchmal war er respektvoll, manchmal redete er selbst dazwischen. Für die Zuschauer war es sehr frustrierend. Es gab kaum Substanz. Ich wollte Notizen machen, aber nach fünf oder zehn Minuten habe ich aufgehört, weil es einfach nirgendwo hinführte". "Gut möglich, dass die Debatte keinerlei Auswirkungen auf den Wahlausgang haben wird. Wenn Sie ein unentschlossener Wähler sind, wären sie einfach nur frustriert und würden vermutlich denken, sowas ist genau das, was ich heutzutage an der Politik nicht mag. Wenn Sie ein Demokrat sind, denken Sie, dass Joe Biden zumindest versucht hat, einige Fragen zu beantworten. Und wenn Sie für Trump sind, denken Sie: "Hey, der lässt sich nicht vom Establishment herumschubsen." Für beide Kandidaten stand in dieser ersten von insgesamt drei TV-Debatten viel auf dem Spiel. Trump liegt seit Monaten in landesweiten Umfragen hinter Biden - was aber wegen des US-Wahlsystems nicht entscheidend sein muss.

