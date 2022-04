STORY: Tradition ist Tradition. Da spielt das Wetter keine Rolle. So ist das auch in Berlin-Wannsee am Karfreitag. Anbaden nennt sich das Programm für Menschen, denen Kälte nichts ausmacht. "Wir sind heute zum Anbaden hier, das Wasser hat 6 Grad. Es ist mega kalt. Aber es hat Spaß gemacht." "Wir waren jetzt erst hier, schön kalt an Baden, wie sich das gehört. Und dann durften wir in die Sauna, die hier freundlicherweise aufgestellt wurde. Großes Kino war. War super." In den vergangenen zwei Jahren war das Ritual coronabedingt ausgefallen. Dafür gab es allerdings bei dieser Ausgabe einen ganz besonderen Besuch: Denn die Blue Man Group war vor Ort. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Schauspielern und Musikern, die weltweit für ihre Auftritte bekannt sind.

