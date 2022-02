Beste Stimmung im Karlruher Sonnenbad. Denn hier darf wieder geplanscht und geschwommen werden. Und das am 18. Februar. Unter dem Motto "wer draußen schwimmt, beibt fit" hat das Sonnenbad als erstes Freibad in Deutschland seine Tore geöffnet. Bei 15 Grad Lufttemperatur kam schon so etwas wie Frühlingsgefühle auf. Das Schwimmbecken war jedenfalls bestens gefüllt, viele Badegäste hatten sich kostümiert. Bäderchef Oliver Sternagel: "Wetter ist für uns nur sekundär. Also es ist eine Tradition in Karlsruhe, dass wir das erste Freibad sind, das eröffnet jedes Jahr im Februar, und da kann es jetzt hageln oder schneien oder Sonne, das ist egal, wir machen das Bad auf." Im vergangenen Jahr war das winterliche Anbaden wegen Corona ausgefallen. Umso größer war jetzt die Freude der Badegäste: "Also es ist super schön. Es ist mein erstes Mal und es ist genauso warm wie draußen, also es ändert sich nicht groß. Es ist schön mild heute an der frischen Luft und hier drin ist es noch viel herrlicher." "Es ist großartig. Es ist so schön, dass das wieder stattgefunden hat. Letztes Jahr konnte es ja leider nicht sein, aber ich finde, man hat es ja gesehen, es ist so eine tolle Stimmung hier, es macht wahnsinnig viel Spaß, und ich bin extra aus Niedersachsen angereist und von daher alles richtig gemacht. So geil." Wer dabei sein wollte, musste zum Auftakt der Saison zwar keinen Eintritt zahlen, dafür aber Impfnachweis und Personalausweis vorzeigen. In den Umkleiden gilt weiterhin die Maskenpflicht. Nicht aber im Schwimmbecken, das mit gut 27 Grad angenehm warm war. Alle hoffen nun, dass die Corona-Beschränkungen auch hier bald fallen werden. Denn die Saison ist noch lang. Im Sonnenbad endet sie erst zum 1. Advent.

