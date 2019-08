Die brasilianische Tageszeitung O Globo titelte am Dienstag, die Regierung habe beschlossen, keine Hilfe aus dem Ausland für die Löscharbeiten im Amazonas anzunehmen. Die G7-Länder hatten Brasilien ein 20 Millionen Dollar Paket für den Kampf gegen die Brände im Amazonas angeboten, Präsident Bolsonaro hatte dies jedoch kritisiert. Damit würde Brasilien wie eine "Kolonie oder ein Niemandsland" behandelt, erklärte Bolsonaro auf Twitter. Passanten in Rio de Janeiro sehen die Umweltpolitik ihres Präsidenten gemischt. "Woher kommt die Information über die Zerstörung des Amazonas? Auf meinem Facebook tauchen so gut wie keine Infos der Linken auf, linke Aktivisten haben doch gar keine Argumente, um sich zu rechtfertigen. Sie sagen bloß ihre Meinung, Fakten gibt es dazu nicht." "Ich finde internationale Hilfen nicht gut. Unser Land ist reich, unter dem Amazon liegen viele Ressourcen, die andere Länder haben wollen, aber wir haben Souveränität über diese Ressourcen." "Mir ist jede Hilfe willkommen. Wenn der Wald zerstört wird, dann ist jede Hilfe gut, denn brasilianische Behörden kommen nicht allein dagegen an." "Bolsonaro ist wie ein Kind, das Präsident spielt. Was er sagt, seine kindischen Vergleiche, sein Chauvinismus, seine Frauenfeindlichkeit, und all das, wofür er schon immer gestanden hat." Das Hilfs-Angebot der G7 Gruppe war vor allem auf die Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hin beschlossen worden. Doch Macron und Bolsonaro hatten sich in jüngster Vergangenheit immer wieder scharf angegriffen. Als ein Facebook-Nutzer einen sexistischen Witz über Macrons Frau machte, und sie mit Bolsonaros Ehefrau verglich, befeuerte Bolsonaro den Kommentar mit Zuspruch. Macron sagte hierzu: "Er fand wohl, dass es für ihn als Regierungschef eine gute Idee war mich zu beschimpften und sehr beleidigende Kommentare über meine Frau zu machen. Was soll ich dazu sagen. Das ist traurig, sehr traurig, für ihn und für alle Brasilianer." Frankreich, und auch Irland, stellten wegen Bolsonaros Umweltpolitik auch das Freihandelsabkommen Mercosur in Frage. Auch Bundesaußenminister Heiko Maas sagte am Dienstag, Bolsonaro müsse wohl daran erinnert werden, dass er durch Mercosur zum Schutz des Regenwalds verpflichtet sei.