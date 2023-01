STORY: Das erste Mal nach der Veröffentlichung von Prinz Harrys Skandalbuch "Spare" haben sich sowohl König Charles III. als auch Thronfolger Prinz William und seine Frau Kate in der Öffentlichkeit gezeigt. Die Autobiografie war in dieser Woche erschienen und gespickt mit Vorwürfen gegen die Familie und zum Teil brisanten Details aus Harrys Privatleben. So dürften Betrachter am Donnerstag jede Regung der Royals genau beobachtet haben, um Rückschlüsse auf deren Gemütszustand ziehen zu können - doch die sind Profis im öffentlichen Auftritt und ließen sich nicht in die Karten schauen - weder der König bei seinem Besuch in Schottland, noch William und Kate in Liverpool. Der Palast hat sich bisher nicht zu der Veröffentlichung geäußert. Obwohl es die Vorwürfe des Prinzen in sich haben: In seinem Buch schreibt Harry, er habe seinen Vater angefleht, Camilla, die heutige Queen Consort, nicht zu heiraten. Das Buch enthält auch zahlreiche andere Enthüllungen, darunter, dass sein älterer Bruder und Thronfolger William ihn während eines heftigen Streits niedergeschlagen haben soll. Auch sei er keinesfalls Trauzeuge seines Bruders gewesen. Dies sei behauptet worden, um das Privatleben der eigentlichen Trauzeugen zu schützen. Dies und viele mehr ist in dem Buch zu lesen, so etwa, dass Harry während seines Einsatzes in Afghanistan 25 Taliban getötet habe. Mitglieder des Königshauses, darunter Camilla und William, und ihre Helfer hätten der Boulevardpresse Geschichten über ihn und seine Frau Meghan zugespielt haben, um sich selbst in ein besseres Licht zu rücken. Doch nicht nur der Inhalt des Buches hat das Zeug, Königsfamilie und die Staatsform der Monarchie ins Kreuzfeuer der Kritik zu bringen. Auch die Tatsache, dass ein Prinz überhaupt Auskunft gibt über die Vorgänge innerhalb des Palastes - und das noch ungefragt - dürfte innerhalb der Familie als äußerst peinlich empfunden werden. Denn eigentlich bemüht man sich dort, die Berichterstattung über Privates kurz und für die Familie günstig zu halten. Mit Spannung wird die Krönung von Charles III. im Mai erwartet. Denn nach diesem Affront halten Experten eine Einladung an Harry und Meghan für unwahrscheinlich. Und dann fragt sich noch, ob die beiden eine Einladung überhaupt annehmen würden.

Mehr