Wende im Christchurch-Prozess: Gut ein Jahr nach dem Massaker in zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt hat sich der angeklagte Australier nach Medienberichten überraschend für schuldig erklärt. Sein eingereichtes Schuldeingeständnis umfasse alle 51 Anklagepunkte wegen Mordes, berichten lokale Medien. Der Mann war im März 2019 in zwei Moscheen in Christchurch gestürmt und hatte 51 Menschen erschossen. 49 weitere wurden verletzt. Der Angeklagte filmte die Attentate und stellte die Videos ins Internet. Der Australier hat den Vorwürfen zufolge fremdenfeindliche Stellungnahmen in sozialen Medien veröffentlicht. Das Gericht wird ihn nun in allen Anklagepunkten verurteilen, nannte aber keinen Termin für diese Verurteilung.