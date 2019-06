Ihr Besuch schien für viele eine willkommene Abwechslung zu sein - in diesem Flüchtlingscamp in Kolumbien leben Männer, Frauen und Kinder aus Venezuela, die ihr Land wegen der schwierigen wirtschaftlichen und politischen Lage verlassen haben. Zwei Tage lang war Angelina Jolie als Sondergesandte der UNHCR in Kolumbien unterwegs - "Alle, die diese Flucht auf sich nehmen mussten, und immer noch durchstehen müssen, wie all die Kinder hier, ihr alle - ich weiß, dass ihr die stärksten Menschen der Welt seid, ihr habt alle große Fähigkeiten und seid wunderbare Familien." Linda Lopez, die Jolie mit ihrem Zuspruch zu Tränen rührte, erzählt von den derzeit herrschenden Zuständen in Venezuela: "Die Armut, die Leute sterben vor Hunger, wegen fehlender Medikamente, darum musste wir weg, und noch einmal ganz neu anfangen." Erst vor wenigen Tagen gab die UNHCR offiziell die Zahl der Menschen bekannt, die seit Beginn der Krise geflüchtet sind - 4 Millionen Menschen, etwa 1,3 Millionen davon gingen in das Nachbarland Kolumbien. Es fehle an finanzieller Hilfe sagte Angelina Jolie, sie wolle sich weiterhin dafür einsetzen, dass die internationale Gemeinschaft die Länder Ecuador, Peru und Kolumbien dabei unterstütze Menschen aus Venezuela aufzunehmen. Mit Kolumbiens Präsident Ivan Duque Martinez sprach Jolie über das Problem venezolanischer Eltern, die ihre Neugeborenen nicht registrieren können. 20.000 Kindern, so Jolie, drohe eine Staatenlosigkeit. Die Verbindung zum Nachbarland Kolumbien hatte vielen Menschen das Überleben gesichert, bis Präsident Nicolas Maduro die Grenzen schließen ließ. Am Freitag wurde der Grenzübergang in das Kolu mbianische Cucuta wieder geöffnet, allerdings nur für Fußgänger.