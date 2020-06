Chaotische Szenen am Donnerstag im Regionalparlament von Hongkong. Dort versuchten Abgeordnete, die Abstimmung über das umstrittene Hymnen-Gesetz zu verhindern. Sie hielten Protestschilder hoch, auch wurde ein Behälter mit Düngemittel verschüttet. Die Sitzung musste unterbrochen werden. Dennoch stimmte die Mehrheit der Abgeordneten schließlich für das Gesetz. Es stellt eine Beleidigung der chinesischen Nationalhymne unter Strafe. Es drohen Geldstrafen und bis zu drei Jahre Haft. Die chinesische Regierung in Peking hatte ein solches Gesetz gefordert, nachdem Fußballfans aus Hongkong die Nationalhymne bei internationalen Spielen 2015 ausgebuht hatten. Kritiker sehen in dem Gesetz einen weiteren Einschnitt bei der Meinungsfreiheit und eine weitere Beschneidung der Rechte der halbautonomen Sonderverwaltungszone. Unterstützer der Demokratiebewegung in Hongkong forderten auch die Anerkennung der blutigen Niederschlagung des Tiananmen-Protestes durch China vor genau 31 Jahren. Trotz eines Versammlungsverbotes - offiziell wegen der Coronavirus-Pandemie- kamen Tausende Menschen in Hongkong zusammen, um an die Opfer des Massakers zu erinnern. Vereinzelt kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei, es soll einige Festnahmen gegeben haben. Überwiegend seien die Proteste aber friedlich geblieben, hieß es. Traditionell zündeten die Menschen Kerzen für eine gemeinsame Andacht an. Und als leuchtendes Mahnmal für die Demokratie.