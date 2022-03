STORY: Die angespannte Lage in Israel hat sich am Sonntag verschärft. Zwei mutmaßlich arabische Personen hatten zwei Menschen getötet und wurden anschließend von israelischen Sicherheitskräften erschossen. Der Anschlag ereignete sich während des Besuchs des US-Außenministers Antony Blinken in Israel. Die Schüsse fielen in der Stadt Hadera, etwa 50 Kilometer nördlich von Tel Aviv. Der israelische Minister für Innere Sicherheit Omer Bar Lev wurde von dem rechten Abgeordneten Itamar Ben Gvir während eines Interviews unterbrochen und beschimpft. "Hören Sie auf. Sie sollten sich schämen. Sie sind der schlechteste Minister, der am weitesten links steht. Mit ihnen wurde eine linke Person genommen und zum Minister für Innere Sicherheit gemacht. Schämen sie sich nicht?" - "Die Antwort ist nein, ich schäme mich nicht. Ihr seid nichts wert." Und dann bricht lautstarker Streit aus. Nur wenige Tage zuvor hatte ein arabischer Bürger in der Stadt Beerscheba im Süden Israels mehrere Personen erstochen und wurden dann von einem Passanten erschossen. Israelische Sicherheitsbeamte haben bereits vor einer Eskalation der Angriffe auf Israelis im Vorfeld des muslimischen Fastenmonats Ramadan im April dieses Jahres gewarnt. Dieser Zeitraum war auch in der Vergangenheit immer wieder von Zusammenstößen gekennzeichnet.

