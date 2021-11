An der Grenze zwischen Belarus und Polen versuchen derzeit offenbar tausende Migranten, den Grenzzaun zu durchbrechen. Die polnische Regierung hat dem Verteidigungsministerium zufolge bereits mehr als 12.000 Soldaten an der Grenze stationiert, sie sollen die Migranten davon abhalten, die Grenze zu überqueren. Die Europäische Kommission wirft der belarussischen Führung vor, die Grenzübertritte zu ermöglichen und zu befördern. Sie spricht von einer Form der hybriden Kriegsführung, mit der Druck auf die EU ausgeübt werden soll. Belarus bestreitet die Vorwürfe und wirft seinerseits Polen vor, die Menschenrechte zu missachten. Schätzungen der polnischen Regierung zufolge befinden sich derzeit mindestens 14.000 Migranten in Belarus. Hilfsorganisationen sagen, dass es ihnen dort an Lebensmitteln, Unterkünften und medizinischer Versorgung fehlt. Jeden Tag versuchen deshalb hunderte Menschen, nach Polen und damit in die EU zu gelangen.

