Ein bewaffneter Mann hat in Bundesstaat New York eine jüdische Gemeinde angegriffen. Im Ort Monsey hatten sich mehrere Dutzend Personen in dem Wohnhaus eines Rabbiners zum Feiern des Channuka Festes versammelt, als der Mann mit einem Messer angriff und auf fünf Menschen einstach. Die Opfer wurden mit teils schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Angreifer konnte zunächst fliehen, die lokale Polizei teilte jedoch über Social Media mit, dass er sich inzwischen in Gewahrsam befinde. Ein Sprecher des zuständigen Bezirks sagte, ein Angriff dieser Art könne nicht geduldet werden: „Dies ist eine schöne, friedliche Gemeinde, eine jüdische Gemeinde, mit guten Menschen. Ich lebe gern hier. Wir leben hier gemeinsam, so etwas hat es hier noch nie gegeben." Juden machen etwa ein Drittel der Bevölkerung in dem Verwaltungsbezirk von Monsey aus. In New York City hatte die Polizei bereits am Freitag damit begonnen, den Schutz jüdischer Gemeinden zu verstärken, da antisemitische Angriffe jüngst vermehrt vorgekommen waren.