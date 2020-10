Es geschah am Wochenende, in diesem Vorort von Paris: Laut Polizei griffen in der Nacht etwa 40 Bewaffnete eine Polizeistation an. Die Angreifer waren demzufolge bewaffnet, unter anderem mit Metallstangen. Sie nutzten Feuerwerkskörper als Projektile und versuchten nach Polizeiangaben, die Wache zu stürmen. Der Ort, Champigny-sur-Marne, befindet sich etwa 15 Kilometer südöstlich entfernt vom Zentrum von Paris. Festnahmen gab es offiziell keine, allerdings beträchtliche Sachschäden an Autos und Fenstern. Es war der dritte Angriff auf diese Polizeistation innerhalb von zwei Jahren. Das Motiv war zunächst nicht klar. Das Gebiet gilt laut Polizei als Schwerpunkt von Drogenhandel und anderer Kriminalität. Die Lage in Frankreich insgesamt ist derzeit geprägt von hohen Corona-Infektionszahlen und wachsenden wirtschaftlichen Problemen.

