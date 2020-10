In Hamburg hat es offenbar einen antisemitischen Angriff gegeben. Vor der Synagoge im Stadtteil Eimsbüttel wurde ein jüdischer Student am Sonntagnachmittag attackiert und schwer am Kopf verletzt. Den Erkenntnissen zufolge wollte der Student in der Synagoge mit anderen Gemeindemitgliedern das jüdische Laubhüttenfest feiern, als er vor dem Gebäude von einem Mann in Tarnkleidung angegriffen worden sei. Der Angreifer soll mit einem Klappspaten auf sein Opfer eingeschlagen haben. Nach Polizeiangaben erlitt der Student dabei erhebliche Kopfverletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beamte, die zum Schutz der Synagoge vor Ort waren und den Vorfall beobachteten, hätten den Angreifer festgenommen, hieß es. Der Deutsche mit kasachischen Wurzeln mache einen "extrem verwirrten Eindruck", sagte eine Polizeisprecherin am Abend. Außenminister Heiko Maas (SPD) verurteilte die Attacke scharf. Er erklärte via Twitter, die Geschehnisse in Hamburg seien "widerlicher Antisemitismus". Der Angriff in Hamburg erinnert an den Anschlag auf die Synagoge von Halle an der Saale vor knapp einem Jahr. Dort hatte am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur ein schwer bewaffneter Rechtsradikaler versucht, in die Synagoge einzudringen und die Betenden zu ermorden.

