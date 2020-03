Die Angst vor monatelangen Einschränkungen zur Bekämpfung des Coronavirus schickt die Aktienkurse immer tiefer in den Keller. Der Dax büßte am Mittwoch zu Handelsbeginn fünf Prozent ein und fiel auf 8496 Punkte. Mittlerweile haben Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und zum Teil auch Großbritannien das öffentliche Leben weitgehend eingeschränkt, um die Ansteckungswelle in den Griff zu bekommen. Analysten fragen sich, ob Gesellschaft und Weltwirtschaft über eine lange Phase mit den jetzigen Maßnahmen durchhalten können. Oliver Roth von der Oddo-Seydler-Bank: "Die Schwankungen innerhalb der Märkte sind teilweise sehr abstrus und nur noch schwierig zu erklären. Da gibt es eine deutliche Erholung an den amerikanischen Börsen. Allerdings ist der Ausblick, die sogenannten Futures, für heute schon wieder im negativen Bereich. Aktuell nimmt man negative Nachrichten deutlich wichtiger wie positive Nachrichten." Der am Dienstagabend verhängte Einreisestopp der Europäischen Union zog vor allem Luftfahrtwerte nach unten. Die Experten der Investmentbank JP Morgan rechnen damit, dass es Jahre dauern wird, bis sich die Branche von dem Corona-Schock erholt. Unter die Räder gerieten auch die Anteilsscheine der Autokonzerne. Nach Volkswagen, Daimler und Ford hat nun auch BMW einen Produktionsstopp in Europa angekündigt. Die immer strikteren Reisebeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus setzten auch den Öl-Preis weiter unter Druck.